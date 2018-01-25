Haber: Kasım ŞAHİN – Semih BAYKAL

İyi Parti’nin resmen kuruluşunun 3’ncü ayında partinin Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’ya geldi. Partisinin Bolu’daki binasının açılışı için gelen Akşener ülke gündemini değerlendirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı sert sözlerle eleştirdi. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, Akşener’in konuşma yapacağı kürsüye konulacak su bardağa korumalar tarafından dakikalarca elde saklandı. Meral Akşener, kendisini Kardelen meydanında bekleyen Türk Silahlı Kuvvetlerden “Yörük Ali Paşa” lakabıyla tanınan emekli Tuğgeneral ve aynı zaman İyi Parti GİK üyesi, kurucular kurulu üyesi olan Ali Aydın ile karşılıklı asker selamı vermesi partililer tarafından büyük ilgi gördü. Meral Akşener’i yakından görmek isteyen 2 Bolulu kadın üşüyünce önce birbirlerine sarıldılar, daha sonra da yün atkıyla üstlerini örtmesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldular.

Genel Başkan Meral Akşener, ilk olarak İzzet Baysal’ın mezarını ziyaret etti. Ardından kent meydanında Bolu Halkıyla bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı mitinge ünlü gazinocu Fahrettin Aslan'ın oğlu Türk Sinemasının başarılı oyuncusu İyi Parti kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan’da katıldı. Miting’de ilk olarak ülke gündeminde olan Suriye’nin kuzey batısında yer alan Afrin bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirerek başlayan Genel Başkan Meral Akşener; “ İyi Parti bir cesurlar hareketidir. Ordumuz bir müdahale için Afrin’de. Biz kahraman Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz ardındayız, yanındayız, destekçisiyiz ve duacısıyız. Cenabı hak şehitlerimizi peygamber efendimize komşu kılsın. Analarına babalarına sabırlar ihsan eylesin. İnşallah kınalı kuzularımızın hiçbir zayiat vermeden, tırnakları ucu kırılmadan başarıyla, zaferle ülkemize dönmeyi nasip etsin. Bugün Afrin’e gidilmek durumundadır. Bunların öncesinde karar verilinceye kadar dedik ki bakın ciddiyetsizlik bu dedik. Kardeşim davul zurnuyla, megafonla bağırarak müdahale yapılmaz. Önlem alırlar, tuzak kurarlar. Dolayısıyla askeri harekatların tamamı büyük bir gizlilik ve ciddiyet üzerinden gerçekleşir. Şimdi Afrin yolunda Mehmetçiğimiz üstüne düşeni yerine getiriyor” dedi.

“ÇENENİZİ KAPATACAKSINIZ”

Afrin operasyonlarının ilk şehidi Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın evini de ziyaret ettiğini anlatan Akşener; “ Önceki gün Musa kardeşimin evindeydim. Annesi bana bir Musa ölür bin Musa doğar dedi. 30 yaşındaki gencecik eşi Şeyma da aynı şekilde Vatan sağolsun Milletimiz sağ olsun dedi. Babası, abisi kardeşi de aynı şeyleri söylediler. Bize düşen Musa’nın anasına, babasına, abisine, kardeşlerine, karısına ve 4 buçuk aylık kızı Ayşe Gökşen’e layık olabilmektir. Onun için çenenizi kapatacaksınız. Bu bir tavsiyedir. Bu birliği beraberliği bozacak cümlelerden, kelimelerden kaçınacaksınız. Bu düzeni devam ettirmek boynunuzun borcudur” şeklinde anlattı.

“CUMHURİYET İTİRAZINIZI DEVAM ETTİRDİĞİNİZİ GÖSTERDİNİZ”

Konuşmasının devamında 2007 yılında başlatılan Ergenekon ve balyoz davalarına değinen Akşener; “

Bakın önce Ergenekon sonra balyoz ve başka isimlerdeki kumpaslarla Türk ordusunun önemli unsurları hapislere atılarak, o devirde de sayın Erdoğan kumpas davalarının savcısı olarak ve bugün kaçak olan Fetöcü Savcı Zekeriya Öz’ün altına bir zırhlı araba vererek arkasında durdu. Sonra 17-25 Aralık geldi ve ayıldı arkadaşımız aldatılmışız dedi. Kim aldatmış? FETÖ aldatmış. Ardından bu kumpas davalarının kumpas olduğunu iddia etmeden arkadaşlarımızın hapishaneden çıkmasına yol açıldı. Eğer 17-25 olmasaydı, FETÖcülerle ters düşülmemiş olsaydı bu Ergenekon, balyoz gibi kumpas davalarının sonucu ne olacaktı? Bu ülkenin Metehan’dan beri bir karakteri olan ve İslamiyet’le birlikte peygamber ordusu dediğimiz ordumuzun terör örgütü ilan edildiği o dönemin Genel Kurmay Başkanının da terörist ilan edildiği bu davalardan sonra aldatıldım diyerek elini yıkayıp çıktı. Sonra 15 Temmuz oldu. 15 Temmuzda bu millet devleti bunların yönettiği devleti sokaktan toplandı getirdi. Ama o gün Garnizonların, lojmanların önüne çöp kamyonu dizdiler. Tabi ki 15 Temmuzda darbecilerin üzerine gidilmeli ve her türlü hukuk işlemi yapılmalıdır. Bu ülkede darbe kabul edilebilir bir şey değildir. Kim darbeye kalkışıyorsa ahlaksızdır, alçaktır ve haindir. Ama kendi beslediklerinizle, sırtını sıvazladıklarınızla bir tehditle karşılaştınız ve bu ülke bir tehditle karşı karşıya kaldı. Bu milletin feraseti bu devleti Tayyip beyin üzerinde benim olduğum, benim devletim dediği devleti sokaktan topladı getirdi. Karşılık olarak siz o ordu, cumhuriyet itirazınızı devam ettirdiğinizi gösterdiniz. Özellikle çoluk çocuğuyla yaşayan darbeyle hiç alakası olmamış insanların yaşadığı yerlerin önüne çöp kamyonu koydunuz. Bütün bunlardan kardeşim zora düştük, zor düştün. Seni şu anda kurtaran kim Türk Ordusu” diye konuştu.

“ÖYLE SÖZLER SÖYLERİM Kİ GÖK KUBBE BAŞINIZA YIKILIR”

Ülke de bir saray koalisyonu olduğundan söz eden ve bunların herkesi ayrıştırdığından bahseden Akşener; “Saray koalisyonu bugünden itibaren hepimizi ayırmaya devam etti. Canımız yanıyor kardeşim. Dolayısıyla insanlar madem ki o fakir fukara çocukları, anaları ve babaları şeksiz şüphesiz büyük bir inançla evlatlarını gönderip ya şehit ol ya gazi diyorsa bu ruh halini korumak senin görevin. Önüne gelene çemkirmek, yaftalamak ve hakaret etmek yok. Buradan Saray koalisyonunu uyarıyorum. İnsanları habire hain diye yaftalamayın. Bizleri bir yere koymaya kalkışmayın. Altında kalırsınız. Öyle sözler söylerim ki gök kubbe başınıza yıkılır. Salih Müslüm’ü, Suriye PKK’sının başını ahyayla ben karşılamadım, Barzani’nin bayrağını ben Ankara’ya asmadım. Benim arkadaşlarımda asmadılar. Oslo’da cıvık cıvık PKK’lılar ile biz konuşmadık. Açılım yapıp hendeklerin kazılmasına, valilerin kendileri itiraf ediyor. Tek tek söylerim size. Hendekler kazıldığı zaman, valilerin kafasını öbür yana çevirten ne ben ne sizsiniz. PKK’nın yapamadığı, Türkiye’nin duygusal bağını zayıflatan kesinlekle ve kesinlikle sizsiniz. Bu açılım saçılım süreçleridir. Yalan konuştunuz yalan. Bolu’da da, Diyarbakır’da da yalan konuştunuz. Kınalı kuzularımı, iç siyasetin malzemesi yapmanıza izin vermeyeceğiz. Yaptırmayacağız. Yapmanıza müsaade etmeyeceğiz. Bunlar yapıldı” şeklinde ifade etti.

“SİZ NASIL BİR CİDDİYETSİZ DEVLET YÖNETİMİNE SAHİPSİNİZ”

Hükümetin bir ciddiyetsiz devlet yönetimine sahip olduğunu söyleyen Akşener; “Aynel Arap bölgesinde 29 Ekim’de, peşmerge davulla zurnayla geçti. Yedikleri lahmacunların parasını kaymakamlar ödedi. Biz mi getirdik? Oraya bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz. Bu kadar aldanmak olur mu? İnsan biraz utanır. Cumhurbaşkanısın, AK Parti Genel Başkanısın her şey oldun. Kanun Hükmün Kararnameler ile kar lastiğine bile karar veriyorsun ama sürekli aldatılıyorsun. Apo aldattı, FETÖ aldattı, PKK aldattı, Obama’da şimdi aldatmış. Putin bir ara aldattı. Merkel’de aldattı. Aldatmayan adam yok. Aldatmayan kişi yok. Sonuç itibari ile muhtarlarla yapılan konuşmada gördük ki Obama’da aldatmış. Şimdi Trump geldi. Trump’a reis dediler. Yakın zamanda Trump’ta aldatacak. Siz nasıl bir ciddiyetsiz devlet yönetimine sahipsiniz. Dikkat çekmek istediğim yer burası” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ İKİ PARALIK HALE GETİRDİNİZ”

Konuşmasında Esad konusunu da değerlendiren Akşener; “Esad’ı yıkamadın. Parça parça olan bir Suriye var ve Esad yıkılma hikayesinden kuzularımız Afrin’e doğru yola çıktı. O meşhur Aynel Arap meselesinde, yandaş candaş medyanın attığı manşetleri hatırlayın. ‘Kardeşlik Koridoru’. Bugün Türk askerinin oraya girmesine sebep olan bir ‘Düşmanlık Koridoru’na döndü. Bu kadar geleceğe yönelik vizyonsuzluk ve ciddiyetsiz, Türkiye gibi hassas bir jeopolitik konumda olan bir bölgede olmamalıdır ve millet bunun sandıkta hesabını soracaktır. Esad’la görüşmelere derhal başlayın. Bu işi çözün. Asla ve asla iç ve dış politikayı Cumhurbaşkanlığı seçiminin öznesi yapmayın. Bugüne kadar yapa yapa Türkiye’yi iki paralık hale getirdiniz.”

“ÖNCE ONLARIN DERDİNİ ÇÖZ”

Gündem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a gazilik unvanının verilmesi konusunu da eleştiren Akşener; “Daha demin bir arkadaş gazilik meselesi diye seslendi. Neyinden bahsedeyim. Bunun bir arkadaşı, arkadaşının arkadaşı Süleyman Şah ile mukayese ediyor. Kanuni Sultan Süleyman ile mukayese ediyor. Atatürk’ten zaten kendini üstün zannediyor ve Abdulhamit Han ile kendini mukayese edip üstün zannediyor. Tarih ve coğrafya bilgin yoksa, samimi bir vatandaşlık, Türk milletinin bekası inancın yoksa hadsizliğin had safhada olur. Gazilik er meydanlarında yapılır. Birinci Mahmut, Tebriz’i aldı onun için gazi oldu. Doğru diyor. Peki sayın Erdoğan nereyi aldı? Sayın Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi’nin yerini değiştirdi. Toprak kaybettik toprak. Yunanistan 18 daha fazla adaya el koydu. Dış İşleri Bakanı çıktı, işgal var ama bizim dönemimizde yok dedi. İşgal meşrudur dedi. Eğer buna rıza gösteriyorsanız toprak kaybettiniz. Nereye gazi? Sonra meclise getirmene gerek yok ki. Meclisin kıymeti mi kaldı? Kar lastiğini bile kanun hükmünde karar ile getiriyorsunuz. Bunu da hemencecik getirsinler, sayın Erdoğan imzalayıp kendi kendine versin ama gaziliği millet verir. Korkum, endişem şudur. Eskiden parayla seyitlik satarlardı, şimdi kanun hükmünde karar ile şehitliği yerine getirecekler diye aklım çıkıyor. Sayın Erdoğan’a gazilik vermek yerine, gazi sayılmamış çocuklarımız var. Kardeşim onların hakkını ver hakkını. Onların hakkını ver. Bizim aramızda terör gazimiz parti üyemiz var. Hüseyin gibi pek çok kardeşimiz var. Hüseyin kardeşim gazi sayılıyor ama gazi sayılmayan pek çok kardeşim var. Onlarca yıllarca şehit ve gazi ailelerine yönelik bir vakıf yönettim. İddia ediyorum. Türkiye’de bu konuyu insani boyutuyla çok nadir insanlardan biriyim ben. Önce onların derdini çöz. Bu nasıl bir kibirdir, bu nasıl bir nefistir? Doymuyor ya doymuyor. Gazilikten sonra ne gelecek merakla bekliyoruz.”

“İYİ PARTİ BİR CESURLAR, DEĞERLER, KADINLAR HAREKETİDİR”

İyi partinin cesurların partisi olduğunu söyleyen Akşener; “İyi Parti bir cesurlar, değerler, kadınlar hareketidir. Bu 3 bacaklı misyon üzerinde yürüdüğümüz için istediğiniz kadar tehdit edin korkutmaya çalışın başaramayacaksınız. İyi Parti, iyilerin partisi Allah’ın izni ile iktidar olacak. Huzurlarınızda dua ediyorum. Eğer bu arkadaşlar kadar kandırılıp, kandırılacaksak bize nasip etme. Bu milletin feraseti ile bize nasip etme ama bu arkadaşlara da nasip etme. Gariplerin sesiyiz, kimsesizlerin kimsesiyiz diye geldiler ve dünyadan vatandaştan kopmuş garibe çekil oradan diyen bir nefisle karşı karşıya kaldık. Böyle olacağımızı görüyorsa Allahım, evimde oturmaya razıyım. Köroğlu’nun torunları. Çifte su yemiş çelik gibileriz. O size Bolu Beyi’nin torunu dedi. İşte tarih bilmiyorlar. Bunlar parayı biliyor. Allah var, bunlar parayı çok iyi biliyor” dedi.

“GEZİLMEDİK KAPI BIRAKMAYIN”

Son olarak Akşener; “ Son olarak gezilmedik kapı bırakmayın. Dokunulmadık vatandaş bırakmayın. Çünkü karşımızda büyük bir medya var. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ne yaparlasa yapsınlar biz başaracağız. Parti kuramaz dediler. Bakın ne oldu? Kurduk ve bugün 3’üncü ayımız. Şimdi de seçimlere giremeyecekler diyorlar. Seçimlere gireceğiz, hadi sokmasınlar da göreyim. Sıkıyorsa sokmasınlar” diye konuştu. Konuşmasının ardından İyi Parti Bolu İl Binası dualarla açıldı. Parti binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ardından Akşener Bolu esnafını ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrıldı.