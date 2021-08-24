Paslanmaz dalgıç pompa, genleşme tankı, hidrosiklon montajı yaptırılacaktır

PASLANMAZ DALGIÇ POMPA, GENLEŞME TANKI, HİDROSİKLON TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Paslanmaz dalgıç pompa, genleşme tankı, hidrosiklon montajı yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre PASLANMAZ DALGIÇ POMPA, GENLEŞME TANKI, HİDROSİKLON TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bina inşaatı yaptırılacak
Bina inşaatı yaptırılacak
  1. Bolu

banner128

banner124