“Pat pat” davası sanığına 3 yıl 4 ay hapis

Haber: Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 3 yıldır süren, “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla yargılanan Orhan S.’nin duruşması karara bağlandı. 3 yıl önce pat pat tabir edilen tarım aracının sosyal paylaşım sitesinden 5 bin 500 liraya satın aldığını ve parayı da banka havalesiyle gönderdiğini belirten müşteki Şinasi E., şikayetinin sürdüğünü belirterek; “Sosyal paylaşım sitesinde pat pat satılık ilanını gördüm. Orhan S. İle iletişime geçtim. 5 bin 500 lira karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra parayı banka havalesi üzerinden gönderdim” dedi.

BENİMLE DALGA GEÇTİ

Müşteki Şinasi, dolandırıcının kendisiyle dalga geçtiğini de belirterek; “Sanık, parayı aldıktan sonra bana pat pat’ımı göndermedi. Telefon konuşmalarımızda, nakliye aracı bulamadığını, pat patımın yolda olduğunu söyleyip durdu. Son olarak bana, ‘Ben sana bir oyun oynadım. Ama bunu acil ihtiyacım olduğu için yaptım’ diyerek mesaj çekip benimle dalga geçti” açıklamasında bulundu.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanık Orhan S. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 4 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Orhan S., bu tür dolandırıcılık suçlarından çok sayıda davası olduğu öğrenildi