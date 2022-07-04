Patates fiyatı uçuyor

Haber: Uğur Balaban

Pazar fiyatları gün geçtikçe vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Patates diyarı Bolu’da bir kilo patates 13 liraya satılırken, kuru soğanın kilosu ise 10 liraya kadar çıktı. Fiyatları gören vatandaşlar; “patatesi ile ünlü Bolu’da patatesin kilosu 13 lira oluyorsa, büyük şehirlerde kilosu ne kadar olur merak ediyoruz. Asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselti ama pazar fiyatları uçuyor. Zam bir cebimizden girdi, yüksek pazar fiyatlarıyla öbür cebimizden çıktı. Bu nasıl iş anlamadık” diyerek tepki gösterdiler.

Öte yandan bazı sebze ve meyve fiyatları ise şöyle; Acı sivri biber 20, dolmalık biber 23, bamya 45, nektari 20, yerli muz 25, ithal muz 35, kiraz 35, maydanoz 5, limon 2, kıvırcık marul 8, salatalık 8, taze fasulye 25 ve köy yumurtası 2 lira.