Patates ikinci sırada kaldı

Haber: Birol ERTUNÇ

İlimizde tarla ürünlerinde en çok hangi ekimin yapıldığı tespit edildi. 2018 yılında Bolu’da 40 bin 211 dekar alanda 195 bin 688 top silajlık mısır ekimi gerçekleştirilirken, bunu 54 bin 507 dekar alanda 155 bin 102 tonla patates takip etti.

Patates diyarı olarak bilinen ilimizde patates ikinci sırada yerini alırken, üçüncü sırada 149 bin 900 tonla buğday, 111 bin 487 tonla yonca, 39 bin 417 tonla arpa, 28 bin 640 tonla trikale, korunga, yulaf ve yeşilot, 3 bin 315 tonla yağlık ayçiçeği ve 2 bin 233 tonla dane yulaf, şeker pancarı, nohut, kuru fasulye ve çeltik ekimi gerçekleştirilmiş.