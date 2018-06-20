Haber: Ceylan Beykoz

Son zamanlarda sıkça gelen yaz yağmurları ve hava sıcaklığının artması hastalık ve zararlı etmenlerinin yayılmasını hızlandırmakta ve mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Patates mildiyösü mantar hastalığı olup ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir.

Patates böceği ergini 10 – 12 mm boyunda, sarı kırmızımsı renkli, sırtı kuvvetli bombelidir. Sertleşmiş olan üst kanatların üzerinde 5 bir tarafa, 5 diğer tarafa olmak üzere 10 tane uzunlamasına siyah renkli bant vardır. Patates böceği ergin ve larvaları patates yapraklarını dıştan içe doğru yiyerek zarar yapar. Bu beslenme şekli üretimde büyük verim kayıplarına sebep olmaktadır.

Bolu üreticisinin ekimde önceliğini oluşturan patateste, Üreticilerimizin herhangi bir verim kaybı yaşamaması için erken mücadeleye başlamaları ve en yakın il, ilçe müdürlüklerinden teknik yardım almaları Bolu tarımı ve üreticilerimizin maddi kayıplarının önlenebilmesi açısından önem arz etmektedir” dedi.