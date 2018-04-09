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09 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Patates üreticilerinin dertlerini dinlediler

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Yönetimi Pazar sabahı kurulan Bolu Patates Pazarını ziyaret ederek üreticilerin dertlerini dinledi. Üreticilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan CHP’liler ilgiden oldukça memnun kaldı.

    09 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
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    Patates üreticilerinin dertlerini dinlediler
    Foto galeriye git Haber: Esra Öztürk

    CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Durmuş Şahar, İlkay Bayrak, Ali Şahin, Rafet Özkan ve CHP Bolu İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Ayhan Bolu’da Pazar sabah 03.00 ile 08.00 saatleri arasında kurulan Patates Pazarını ziyaret etti. Patates üretimi yapan Bolulu köylülerin sorunlarını dinleyen Türkoğlu ve CHP yöneticileri yoğun ilgi ile karşılaştı. Sorunlarını anlatan patates üreticileri “Bir kilo Patatesin 70 ile 80 kuruş arası bir maliyeti var. 30 kuruşa satacak müşteri bulamıyoruz. Köylüyü, çiftçiyi bitirdiler. Maliyetler çok yüksek. Bize diyorlar ki patates ekmeyin üretim çok olduğu için zarar ediyorsunuz. Kardeşim ne ekelim. Her türlü tarım ürünün maliyeti yüksek pazarda ederi az. Ne ekersen ek mazot pahalı mı? Gübre pahalı mı? Fiyatı düşük mü? Buğday eksen ne patates eksen ne? Tarımı bitirdiler. Köylü çiftçi gırtlağına kadar borçlu. Mazot aldığı yere borçlu, gübre aldığı yere borçlu, bankalara borçlu, bakkala borçlu bakkala. Teşvik veriyorlar. Kime? Köye geri dönene. Kime? Genç çiftçiye. Siz ilk önce köydekileri köylerde kalacak teşvikler verin. Köylerde kimse kalmadı. Ekip biçecek gücümüz de kalmadı” Şeklinde konuştular.

    “KÖYLÜMÜZÜN ÜRETİM YAPMASINI İMKÂNSIZ HALE GETİRMİŞTİR”

    CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu patates pazarı ziyaretini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Sabah çok erken sizlerle beraber gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle ilgili düşüncelerimi açıklamadan önce gece 00.16’da ilimizde meydana gelen depremden dolayı, Bolumuza geçmiş olsun diyorum. Bu sabah burada yaptığımız ziyaret şunu gösterdi ki uzun zamandır Bolu başta olmak üzere köylümüzün, çiftçimizin tarlasında zaten deprem oluyor. 1853 yılından bu tarafa Bolu’da patates ekiliyor. Bolu Patatesini deyince Türkiye bilir ve alır. Bugün pahalı maliyetlerle, planlanmadan yapılan tarım, çiftçimizin, köylümüzün üretim yapmasını imkânsız hale getirmiştir. AKP iktidarı verimli tarım arazilerini parsel parsel inşaata açarken, plansız ve yüksek maliyetlerle köylümüzün belini bükmüştür.  Tarımda kendi kendine yeten bir ülke durumundan çıkıp samanı bile ithal eden ülke durumuna düştük. Bugün kırmızı eti, pirinci, mercimeği ve burada sayamadığım bir sürü yurt dışından alıyoruz. Sağlıksız, ne olduğu, hangi kimyasalları bünyesinde bulundurduğu belli olmayan malları yurt dışından getiren AKP yandaşı iş adamları paralarına para katarken, köylümüz, çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiştir. CHP olarak bu konudaki politikalarımız bellidir. Köylümüze, çiftçimize ucuz mazot, gübre, planlanmış üretim,  kooperatifleşmiş, örgütlenmiş ürünü pazarlayabilen üretici” şeklide konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, (CHP), Merkez

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