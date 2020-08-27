Patates üreticisi isyan ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde patates hasadının başlaması ile birlikte fiyatlar da belli oldu. Patates üreticileri patates fiyatlarının tarlada düşük olmasına isyan ederken giderlerin yüksek olmasından yakındı. Patates üreticilerinden olan Turgut Yılmaz da, üreticinin sorunlarını anlatarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.

“PATATES ŞU ANDA PARA ETMİYOR”

Turgut Yılmaz yaptığı açıklamada, “Patates hasadına başladık ama verimlerimiz çok düşük. Patates şu anda para etmiyor. Tarlada 40-50 kuruş olan patatesimiz manavlarda marketlerde 5-6 kat fiyatına satılıyor. Geçen yıla göre bu sene daha büyük mağduriyet yaşıyoruz. Giderlerimiz de yüksek. İşçilik pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı… Bu pahalılıkta ürünümüzü de yüksek fiyata satamamak bizler için büyük sıkıntı oluyor” dedi.

“BİZİM ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNÜN KIYMETİ KALMIYOR”

Tarlada patates fiyatlarının düşük olmasına isyan eden Yılmaz ayrıca, “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Her sene bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmaz hem üretici olarak bizleri hem de ailelerimizi çok etkiliyor. Ülkemizin birçok yerinde patates üretimi yapılırken yurt dışından patates ithal edilmesi ne demek? Dışarıdan alınıp piyasaya sürülen ürün nedeniyle bizim ürettiğimiz ürünün kıymeti kalmıyor” diye konuştu.

“DÜŞÜK FİYATLARA SATMAK İSTEMİYORUZ”

Son olarak yetkililere seslenen Yılmaz, “Yetkililer sorunlarımıza kulak kabartsınlar. Üreticiler, çiftçiler sadece seçim zamanlarında akla gelmesin. Bizim mağduriyetimizi gidersinler. Bu sorunun her sene yaşanmaması için bir şeyler yapsınlar. Toplu alım yapılsa üretici biraz rahatlar. Bizim çalışıp didinip ürettiğimiz ve emeğimizle topladığımız patateslerimiz varken dışarıdan alım yapmasınlar. Ürünümüzü düşük fiyatlara satmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.