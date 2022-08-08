Patatesçi Dede Yusuf’un isyanı

Haber: Ceylan Beykoz

8 seneden beri E-5 Karayolu üzerinde yol kenarında ekmek parası kazanabilmek için güneşin altında patates satmaya çalıştığını belirten Yusuf dede; “Bolu halkı bizi fazla tanımaz ama Ankara-İstanbul arası seyahat eden bir çok kişi beni tanır. Dede Yusuf lakabımızdan dolayı meşhuruz. Bu yıl yol kenarında 10, 20 ve 30 kiloluk çuvallar içerisinde patates satıyorum. Bu yıl ki kadar hiç bu kadar pahalı fiyattan patates satmadım. Gübre ve işçi fiyatları çok yüksek olduğundan patatesin kilosu 8 ila 10 liradan satmak zorunda kaldı” dedi.

Bolu Patatesinin yanı sıra kuru soğanda satan Dede Yusuf; “Patatesin almazsa olmazı soğandır. Onu da satışa sunuyoruz ve kilosunu da 10 liradan satıyoruz.”

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Yılların patates satıcısı Dede Yusuf, vatandaşları uyararak; “Seyahat eden vatandaşların patateslerini kilo kilo ile değil, çuval çuval almasını tavsiye ediyorum. Kış aylarında patatesin kilosu 20 lirayı geçebilir. Bu yıl maliyetler çok yüksek. Gübre fiyatları bizleri çok etkiliyor. Haşlamalık patatesin kilosu 8, kızartmalık patatesin kilosu şu anda 10 lira. Bizlerin zarar etmemesi için patatesin 12-13 liradan satılması gerekiyor. Ama vatandaşın da alım gücü bitti. Vatandaş şimdiden patatesini alıp stoklasın. Yoksa kışın 20 liradan kilosunu alır. 15 Eylül’den sonra kırmızı ve mor patates de hasat edilecek. Kırmızı patatesin kilosu 15, mor patatesin kilosu ise 30 liradan aşağı olmaz” açıklamasında bulundu.