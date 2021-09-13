Patatese alternatif olabilir



Haber: Yasin Bilgi

Hasat alanını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş ve BUBS (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü) Şube müdürü İsmail Altıntaş üreticilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Hasan TAŞ;

“Bolu’da ekimi yapılmayan mor soğan Merkez İlçe Doğancı Köyünde üreticimiz Murat Bozoğlu tarafından 8 dekar alanda yetiştirilmiştir. Bugün burada ziyaret ettiğimiz üreticimizin hasat ettiği ürünler gerek dokusu gerekse verimiyle göz kamaştırmaktadır. Üreticimiz buradan dekara yaklaşık 3 ton gibi bir verim beklemekle birlikte normal beyaz soğana göre fiyat avantajı bulanan mor soğan hatırı sayılır bir gelirin yanı sıra patatese de önemli bir alternatif olabilir.

Genellikle kumlu tınlı topraklarda yetişen mor soğan ilimiz toprak ve coğrafi koşullarına da uygun yapısıyla önemli bir kazanım olabilir. Üreticimizi başarılı girişimi dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyor, hasadının bol, kazancının bereketli olmasını diliyorum” dedi.