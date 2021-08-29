Özel Haber: C. Kutay Aykan

Yaz aylarının son virajına girdiğimiz zamanda Eylül ayının başında, ilimizde birçok çiftçinin geçim kaynağı ve sofraların olmazsa olmazı olan patatesin sökümleri başladı. Bizde Gündem TV olarak ilimizde 20 yıldır çiftçilik ile uğraşan Erdal Özkan’a bu sene patates verimlerinin nasıl olduğunu ve önceki senelere kıyasla nasıl fark ettiğini sorduk. Verimlerin bu sene iyi olduğunu belirten Erdal Özkan, “Patates satımı ve verimi ben bu işe ilk başladığım zamanlarda çok iyiydi. Şimdi ise yaklaşık 2-3 senedir, çiftçiyi bitirdiler. Bu sene patates fiyatları fena değil ama göründüğü üzere yeni tohum alacak gücümüz olmadığı için eski tohum ekiyoruz. Yine de Allah bereket versin. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama çiftçinin işi bitti” dedi.

“KIŞA KADAR KİLOSU 4 LİRA 5 LİRA”

Kışa kadar patates fiyatlarının değişeceğini belirten Özkan, “Kışa kadar kilosu 4 lira 5 lira arasında değişir. Şimdi de 2-3 lira arasında seyrediyor” ifadelerini kullandı.

“BU SICAKTA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL”

Patates tarlarında günü birlik olarak gelen işçiler konusuna da değinen Erdal Özkan, “işçiler 110 lira civarında para alıyor ama bu sıcakta onların aldığı para az bile. Bize göre çok, patates bize az kazandırdığı için işçi fiyatları bize göre çok geliyor. Bu sıcakta çalışmak kolay değil. Onların aldıkları da fahiş fiyatlar ama onların o parayı alması doğal hakkı. Gerçekten doğal hakkı, bu sıcakta çalışmak, bunu toplamak kolay bir şey değil” diye konuştu.

“PATATES EKİMİNE SON VERECEĞİZ”

Tek geçim kaynağının ektiği ürünler olduğunu belirten Özkan, “Tek geçim kaynağımız patates, buğday ve mısır. Ama bu gidişle patates ekimine son vereceğiz. Geçen sene benim sıfır traktörüm vardı ben kazanamadım ben sattım. Daha nasıl son vermeyeyim bu işe. Bunu devlet büyüklerimiz görmüyor. Takmışlar patates ve soğana, gidin bakın marketlerde en ucuz şey 6-7 lira, patates ve soğan 2 buçuk lira. Patatese bakması kolay mı? ben gece gündüz bu tarlada yatıyorum. Sulaması ayrı, ben buna su parası veriyorum devlete, vergi veriyorum, işçi parası veriyorum. Ama devlet büyüklerimiz bunu bilmezler, karınları tok” şeklinde konuştu.

“OTURDUKLARI YERDEN 40-50 MİLYAR PARA ALMAYA BENZEMİYOR BU İŞLER”

Son olarak ise Erdal Özkan, “Devlet büyüklerimizin bizimle işi kalmadı, şöyle gelsinler köyleri bir gezsinler. Tarlalara gelsinler patates çıkartırken bizleri bir görsünler. Meclisten dışarıya bir baksınlar öyle oturdukları yerden 40-50 milyar para almaya benzemiyor bu işler. Çiftçilik çok zorlaştı biz bırakacağız. Önceden en bereketli iş bu topraktan gelen bereketti, bizim büyüklerimiz öyle öğretti bize ama şimdi biz o bereketi göremiyoruz. Ne bereketi var, ne bir şeyi, para kazanamıyor” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 13:00