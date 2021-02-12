Patatesler ziyan oluyor

Haber: G. Deniz Bakır

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında lokanta, kafe ve otellerin kapalı olması sebebiyle tüketimi azalan patatesin depolarda çürümemesi için birçok belediye bu patatesleri satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştı. Hem çiftçinin emeği heba olmamış hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olunmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonuyla Nevşehir, Niğde, Erzurum gibi patates üretimi yüksek olan şehirlerin belediyeleri üreticinin elinde kalan ürünleri alınca, ilimizde de patates üreticilerinden benzer bir talep gelmişti. Hem ilçe belediye başkanlarına, hem de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a seslenen çiftçiler, aynı uygulamanın Bolu’da da gerçekleşmesini, öbür türlü ciddi anlamda mağdur olacaklarını söylemişlerdi. Ancak belediyeler bu çağrıları dikkate almayınca işte bu görüntüler oluştu. Mudurnulu bir başka patates üreticisi Hayrettin Tanrıverdi, Mudurnu yolu üzerinde seyahat ettiği sırada işte bu manzarayla karşılaştı. Ürünlerin satışını gerçekleştiremeyen bir satıcının, elinde onlarca çuval patatesi uçurumdan aşağı döktüğünü gördü.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 16:51