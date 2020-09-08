Patlayan doğalgaz borusu panik yarattı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Tabaklar Mahallesi Albay Sokakta geçtiğimiz günlerde alt yapı çalışması başlattı. Çalışmaların devam ettiği sokakta ekipler pis su atık borularını değiştirmek için kazı yaparken doğalgaz borusunu patlattı. Kepçe operatörünün kazı yaparken boruyu patlatması sonucu sokakta yoğun bir gaz kokusu oluştu. Sokakta bulunan esnaflar dükkanlarını terk etmek zorunda kalırken AKSA Doğalgaz’a bağlı ekipler bölgeye gelerek doğalgaz vanasını kapattı. Belediye ve doğalgaz ekipleri patlama sonucu oluşan hasarın onarımı için çalışma başlattı.