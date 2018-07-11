Haber: Gönül Olutürk

Akduman’ın söz konusu paylaşımları bir akademisyenden kopyaladığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek göreve başladığı gün Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplumun her kesiminden büyük tepki gördü. Paylaşımında “İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. #NewEraWithErdogan #BaskanErdogan” ifadelerini kullanan Akduman’ın, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla canlarını hiçe sayarak mücadele ederek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret etmesi kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olurken, Akduman’ın söz konusu paylaşımı bir akademisyenden kopyaladığı ortaya çıktı. Tahsin Akduman, kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen paylaşımını silmezken, daha sonra benzer ifadeleri kullanan o akademisyenin paylaşımını da yine sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda görevli Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın benzer ifadeleri içeren paylaşımını aynı gün Akduman’dan yaklaşık 1 buçuk saat önce yaptığı görüldü. Akduman’ın paylaşımı altında Bolulular tepkilerini dile getirmeye devam ederken, konuyla ilgili Tahsin Akduman’ın herhangi bir açıklamada bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.