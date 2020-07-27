Pazar arife gününe kadar açık

Haber: Volkan Yılmaz

Kurban Bayramına az bir süre kala Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşların rahat rahat bayram alışverişi yapması için pazarın arife gününe kadar açık olduğunu belirtti. Altındal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli müşterilerimiz ve esnaflarımızın dikkatine bayram haftasına girmekteyiz. Büyük Bolu pazarımız arife gününe kadar tuhafiyede dahil açık olacaktır. Arife günü açık olan pazarlarımız büyük Pazar, Çıkınlar, Beşkavaklar ve Kalıcı konutlar pazarları. Bayram dönüşü Bolu pazarımız Bayramın dördüncü günü pazartesi ye gelmesi sebebiyle o gün Pazar kurulmayacaktır. Hepinize sağlıklı hayırlı alışverişler dilerim” dilerim ifadelerini kullandı. Vatandaşların ve pazarcı esnafının kurban bayramını da kutlayan Altındal; “Pazarcı esnaf zor şartlar altında halk için hizmet veren esnaflardır. Kar kış, yağmur çamur demeden vatandaşın ucuz sebze ve meyve alabilmesi için yoğun çaba göstermektedir. Bu vesile ile oda ve üyelerimiz adına Bolulu vatandaşların kurban bayramını kutluyorum” dedi.