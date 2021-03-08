Haber: Aysun Beykoz

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Bolu Pazarını ziyaret eden Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Gülden Özaydın ve Asuman Şentürk Tekin ile Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal, pazar esnafı kadınları unutmadılar. Özaydın, Tekin ve Altındal Bolu Pazarında evine ekmek götürebilmek için çalışan emekçi kadınları tek tek dolaşarak kadınlar gününü kutladılar. Pazar esnafı kadınlara karanfil veren Başkan Yardımcıları Özaydın ve Tekin, kadınlarla yakından ilgilenerek hal hatır sordular.

Başkan Yardımcılarının karanfil hediyesini alan esnaf kadınlar, bu özel günde kendilerini unutmadıkları için Özaydın ve Tekin başta olmak üzere Oda Başkanı Altındal’a teşekkür ettiler.