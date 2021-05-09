Pazar esnafı tezgah açtı

İlimizde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında semt pazarlarında esnaf tezgah açtı. Girişlerin HES kodu kontrolüyle sağlandığı pazar yerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Pazar esnafı tezgah açtı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Bolu'da halk pazarları kuruldu. Pazarcılar uzun bir aranın ardından yeniden tezgah açarken, pazar yerine girişler HES kodu ile kontrollü olarak yapıldı. Yoğunluk oluşan pazar yerlerinde, zabıta ve polis ekipleri tarafından vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı yapıldı. Bolu Valisi de Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki denetimlere katıldı.Yetkililerce yapılan açıklamada ilimizde vakaların ciddi şekilde düşüşe geçtiği belirtilirken Pazar esnafının gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine dikkat çekildi.

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