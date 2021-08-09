Pazar fiyatları bildiğimiz gibi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pazar fiyatları TL’nin değer kaybettiği ve vatandaşların alım gücünün düştüğü bu zor günlerde cep yakmaya devam ediyor. Bu haftanın güncel Pazar fiyatlarını Bolulu vatandaşlarımız için listeledik.İşte güncel meyve sebze fiyatları; kivi 40, incir25, şeftali 12.5, üzüm 10, yayla kirazı 15, kayısı 20, kavun 5, karpuz 2.5, portakal 9, nektari 12.5, yerli muz 14, ithal muz 20, armut 10. Sebze fiyatları ise şu şekilde; patlıcan 4, sivri biber 5, yerli biber 10, dolmalık biber 6, domates 5, taze fasulye 12.5, sarımsak 18, havuç 5, bamya 20, semizotu 10 tl olarak tezgahlarda yerini aldı. Bu hafta, geçtiğimiz hafta olduğu gibi kivi yine zam şampiyonu oldu.

Kivinin kilosu 40 liradan satılırken, onun yayında salatalık ve kabak mevsim sebzelerinden olmasına rağmen 7 liradan satışa sunularak haftanın zam şampiyonu oldular. Pazarcı esnafları, yanan ormanlar ve seralar nedeniyle önümüzdeki günlerde sebze ile meyve fiyatlarının artış göstereceği konusunda iddia da bulundular.