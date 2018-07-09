Haber: Kasım ŞAHİN

Haziran ayında enflasyon oranın 15.39 olması, hem pazarcıları hem de Bolulu vatandaşları zor duruma düşürüyor. Baba mesleğini yıllardır sürdüren ve Bolu’nun en tanınmış pazarcı esnaflarından olan Sabahattin Akman, Haziran ve Temmuz aylarında sebzenin, meyvenin en çok olduğu aylar olduğunu buna karşın fiyatların düşüş göstermemesinden dolayı enflasyonun arttığını belirterek; “Hükümetler her yıl Haziran ve Temmuz aylarını baz alırlar. Geçtiğimiz yıllarda Haziran ve Temmuz aylarında sebze ve meyve bol olmasından dolayı fiyatlarda düşük olurdu. Ne var ki bu yıl bu aylarda ürün bol olmasına rağmen fiyatlar hiç düşüş göstermedi. Bundan hem biz esnaflar hem de Bolulu vatandaşlar etkileniyor” dedi.

3 TL’DEN AŞAĞIYA HİÇİ BİR ŞEY YOK

Bu hafta Bolu pazarında 3 TL’nin altında hiçbir sebze ve meyve bulunmuyor. Bu haftaki Pazarda meyve ve sebze fiyatları şöyle oluştu; Köy biberi yerli 8, bamya 16, domates 5-6(Yeni mahsul olmasına rağmen fiyatlarda düşüş değil tam tersi yükselme oldu), kiraz 10(Yerli kiraz bitince fiyatlar arttı), dolma biber 4, brokoli 10, barbunya 8, patates 3, soğan 4, şeftali 4, üzüm 4, havuç 5, taze fasulye 5-6, kabak 3 ve Bolunun meşhur tereyağının kilosu ise 45 TL’den satıldı. Bu haftaki pazarda 3 TL’nin altında hiçbir sebze ve meyvenin bulunmaması ise gözlerden kaçmadı.

DEV SAZAN BALAĞI

Seben Taşlı yayla göletinde tutulan dev sazan balıkları görenleri şaşkına çevirdi. Taşlı Yayla göletinden tutulan ve ağırlıkları 10 kiloyu bulan dev sazan balıklarının kilosu ise 15 TL’den satılıyor. Balık satıcıları bu yıl Taşlı Yayla göletinden çok kilolu sazan balıklarının çıktığı ve bu balıkların gölde iyi beslendiklerini dile getirdiler.