Pazar fiyatları ne durumda?

Haber: S. Özge Yücel

Marketlerde 5 ila 7 lira arasında satılan havuç pazarda bir esnafın tezgahında 3 buçuk liradan satışa sunuldu. 3 buçuk liradan satılan havucun yanı sıra kırık havuç 1.5 liradan satıldı. Kırık havucun 1.5 lira olduğunu duyan vatandaşlar adeta izdiham yarattı. Bu hafta pazarın en ucuz ürünlerinden biri olan kırık havucun nazaran kilosu 30 lira olan ithal muzun yanından vatandaş geçmedi. Yerli muz ile arasında 20 lira fark bulunan ithal muz geçtiğimiz hafta dolar 18 lira iken 24 liradan satıldı. Bu hafta dolar 11 seviyelerine düştü fakat ithal muz 6 lira daha zamlanarak 30 lira oldu. İthal muzun bu kadar yüksek fiyatlı olmasına vatandaş tepki gösterdi.

Pazarda Domates 7, salatalık 14, sivri biber 12, patlıcan 17, pırasa 7, ıspanak 7, karnabahar 10, lahana 5, havuç 5, yerli muz 10, ithal muz 30 lira, mandalina ise 7 liradan satışa sunuldu. Doların kurunun düşmesinin ardından vatandaşlar ürünlerinde fiyatlarının düşmesinin beklentisi içerisine girdi. Pazarda sebze ve meyve satan esnaflar doların meyve ve sebze fiyatlarına çok büyük etkisi olmadığını söyledi. Esnaf, pazardaki ürünlere değil de marketlerde satılan ürünlere etkisi olabileceğini belirtti.

“DOLAR’IN EURO’NUN ETKİSİ SEBZEDE MEYVEDE PEK FAZLA OLMAZ”

meyve ve sebze satan esnaf Tolga Akgül kış sezonuna göre ürünlerin normal fiyatta olduğunu belirterek, “Pazar fiyatları bu normal. Kış sezonunda Antalya ve Mersin bölgesinden geldiği için fiyatlar normal. Dolar’ın Euro’nun etkisi sebzede meyvede pek fazla olmaz. Vatandaş da alabiliyor, yarım kilo da olsa alabiliyor. Doların etkisi sebzeye meyveye olmaz. Petrole etkisi olur o da nakliyeye yansır. Bu ürünler Antalya bölgesinden geldiği için doların pek bir etkisi olmaz. Ürünlerin fiyatları kalitesine göre çok iyi. Dolarla Euronun pazarla alakası yoktur, markete etkisi olabilir. Benim görüşüm böyle” dedi

“HAMSİ DENİZLERDE TÜKETİLDİ, YEM FABRİKALARINA VERİLDİ”

Karadeniz istavrit 25, Barbun 40, çinekop 60 ve karadeniz hamsisi 40 liradan pazarda satışa sunuldu. Hamsinin tezgahlarda az sayıda bulunmasının ve fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebini esnaf, hamsinin yem fabrikalarına verildiğini iddia ederek tüketildiğini açıkladı. Tezgahında deniz ürünleri satan yıllardır bu işi yapan Yılmaz Çetintaş, “ hamsi denizlerde tüketildi. Yem fabrikalarına verildi. Bu yüzden denizlerimizde hamsi kalmadı. Pazarda bulunan hamsilerde kaliteli değil. Fiyatı 40 lira ama az sayıda mevcut. Dolar düştü, mazot düşmedi benzin düşmedi, fiyatlar çok yüksek” dedi.