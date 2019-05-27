Pazar fiyatları taban yaptı

Haber: C. Kutay AYKAN

Aylar öncesi patates ve soğanın 8 liraya kadar çıkmasıyla birlikte alım gücü azalırken, yağmur yağışlarının durması, havaların ısınması ve tarlalarda sebzelerin hasat edilmesiyle birlikte fiyatlarda da büyük düşüş yaşandı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, fiyat düşüşlerinin iki hafta öncesinde vatandaşa yansımasının beklendiğini ne var ki havaların şiddetli yağmurlu olması nedeniyle fiyatların düşmediğini belirterek; “Şu anda fiyatlar makul bir duruma geldi. Soğanın ve patatesin kilosunu 8 liradan alırken şimdi ise soğanın kilosu 2, Patatesin kilosu ise 3 liraya kadar düştü. Önümüzdeki günlerde Adana, Niğde ve Nevşehir bölgelerinde patates hasadı yapıldıkça patatesin kilo fiyatı da düşüş gösterecektir. Kabak, biber ve patlıcan gibi sebzelerde gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Bayram öncesi vatandaşlar filelerini, cep yakmadan rahatlıkla doldurmaya başladı. Arife günü de Bolu pazarı açık olacak ve fiyatlar bu günde de düşüş gösterecektir” dedi.

İŞTE PAZAR FİYATLARI

Domates 2-2.5, salatalık1.5-2, kabak 1.5-2.5, biber 2, patlıcan 4, fasulye 5, soğan 2, patates 3, maydanoz 1, tere 1.5, havuç 5, çilek 10, kiraz 10, erik 10, malta eriği 6, kaysı 6, karpuz 3.