Pazar günü Bolu’da hava yağmurlu

Türkiye bayrama koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma ile girdi. 17 Mayıs'tan sonra tedbirlerin kademeli olarak gevşetileceğini tahmin edilirken ilimizde Pazar günü yağış bekleniyor.

Pazar günü Bolu’da hava yağmurlu


Haber: Ceylan Beykoz

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumuna göre;

Bayramın ikinci günü olan cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava hâkim olacak. Kırklareli, Hakkari ve Van'da ise yağış görülecek.

Cumartesi günü yurdun doğusu dışında tüm bölgelerde hava güneşli olacak. Sıcaklıklarda artış olması bekleniyor.

16 Mayıs pazar günü yağış Marmara Bölgesi ve Karadeniz'in batı kısmını etkisi altına alacak. Ankara, Bolu ve Çankırı çevresi de yağış beklenen diğer iller.

17 Mayıs pazartesi günü yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk edecek ancak Karadeniz'in geneline yayılacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Salı günü yağış yurdu terk ediyor ve sıcaklıklar tüm bölgelerde yükseliyor. Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağış beklenmiyor.

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