Pazar günü Bolu’da hava yağmurlu



Haber: Ceylan Beykoz

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumuna göre;

Bayramın ikinci günü olan cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava hâkim olacak. Kırklareli, Hakkari ve Van'da ise yağış görülecek.

Cumartesi günü yurdun doğusu dışında tüm bölgelerde hava güneşli olacak. Sıcaklıklarda artış olması bekleniyor.

16 Mayıs pazar günü yağış Marmara Bölgesi ve Karadeniz'in batı kısmını etkisi altına alacak. Ankara, Bolu ve Çankırı çevresi de yağış beklenen diğer iller.

17 Mayıs pazartesi günü yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk edecek ancak Karadeniz'in geneline yayılacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Salı günü yağış yurdu terk ediyor ve sıcaklıklar tüm bölgelerde yükseliyor. Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağış beklenmiyor.