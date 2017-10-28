Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesiyle birlikte her yıl 29 Ekim’de büyük sevinç ve coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Highway Outlet’te de coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Yılı kutlamaları kapsamında her bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway Outlet’de, 29 Ekim Pazar günü Bolu Belediyesi Bando Takımı, 15.00-17.00 saatleri arasında muhteşem bir bando gösterisiyle sahne alacak.

Aynı zamanda etkinlik süresince Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine Türk bayrağı da dağıtılacak.