Pazar günü elektrikler kesilecek

Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilimiz Merkez ilçeye bağlı birçok mahalle ve köyde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesinti planlaması kapsamında SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, 6 Ekim Pazar günü ilimiz Merkez ilçede saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Beşkavaklar Mahallesi, Dağkent Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Kasaplar Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, Kürkçüler Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Çivril Mahallesi, Ağaçcılar Köyü, Pirahmetler Köyü, Kızılağıl Köyü, Akçaalan Köyü, Yeşilköy Köyü, Elmalık Köyü, Gölköy Köyü, Yenisefa Köyü, Çepni Köyü, Avdan Köyü, Belkaraağaç Köyü, Topardıç Köyü, Gövem Köyü, Güneyfelekettin Köyü, Kuzfındık Köyü, Pelitcik Köyü, Piroğlu Köyü, Saççılar Köyü, Sultanbey Köyü, Sebenardı Köyü, Karca Köyü, Ketenler Köyünde elektrik kesintisi yapılacak.

Açıklamada ayrıca, “3.şahıs tarafından yapılmakta olan fiziki irtibat ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 6 Ekim 2019 Pazar günü ilimiz Gerede ilçesinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Bahçelievler Mahallesi ve Yeni Mahallesinde elektrik verilemeyecektir” denildi.