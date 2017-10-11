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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Pazar kapanıyor mu?

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün Cumartesi günleri kurulan semt pazarını kaldırma girişimde bulunduğu iddiası Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası ile Bahçelievler Mahalle Muhtarı Selma Hancıoğlu’nun tepkisine neden oldu.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 11:17
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    Pazar kapanıyor mu?

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Pazartesi günleri kurulan Bolu’nun en büyük pazarının ardından Cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesine kurulan ve İzzet Baysal 50. Yıl Ortaokulu arkasındaki sokakta konuşlandırılan pazar yerinin Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılmaya çalışması iddiaları ortalığı gerdi. Yıllardır hem Bahçelievler hem de Borazanlar Mahallesi sakinlerine hizmet veren semt pazarının kaldırılması iddialarına Hem Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası hem de Bahçelievler Mahalle Muhtarını harekete geçirdi.

    İMZA TOPLANMAYA BAŞLANDI

    Konu hakkında sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Selma Hancıoğlu, “Bahçelievler Semt pazarının taşınacağı veya kapatılacağı duyunca bir araştırma yaptım. Buna göre Borazanlar Mahallesi kendi bölgesinde semt pazarı kurulmasını istiyormuş. Borazanlar Mahallesi yüzölçümü ve yeni imar planıyla epey geniş, boş kullanılabilir bir alana da sahip olduğunu görmekteyiz. Paşaköy Mahallesine doğru o tarafın ihtiyacını karşılayacak bir semt pazarı kurulabilir. Bu iş için ön çalışma başlatılmış durumda.

    Mahalle sakinlerimiz ve pazar esnafımız Cumartesi pazarından memnun. Belediye zabıtası çöp poşetlerini dağıtıyor. Temizliği de birkaç istisnai durum dışında aynı gün bitiriliyor. Mahallemizdeki semt pazarının kaldırılmaması veya birkaç sokak ileri bir yere taşınmaması için elbirliği ile imza kampanyasını başlatıyorum. 444 26 58 ücretsiz Belediye telefon hattını arayarak 0 506 838 14 00 no'lu Whatsapp hattına ulaşabilirsiniz. Apartman ve site yöneticileri kendi oturanlarından imzayı toplayıp Muhtarlığımıza ulaştırırlarsa mutlu olurum. Pazarımızın taşınmaması için yapılacak çalışmaya lütfen çekimser ve duyarsız kalmayın. Hepimiz bu Mahallede yaşıyoruz. Çalışanlar zamana karşı koşturduklarından, Yaşlılarımız ayakları tutmadığından, hastalarımız en yakın pazarı tercih etmektedir. Desteklerinizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

    PAZARIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN

    Bahçelievler Semt Pazarının kaldırılması veya taşınması konusunda bir açıklama da Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal’dan geldi. Başkan Altundal, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün Bahçelievler Semt Pazarını kaldırmak için çalışma başlattığı iddiasını duyduk ve çök üzüldük diyerek, “Bahçelievler Semt Pazarı Pazartesi günleri kurulan büyük pazardan sonra en büyük Pazar Bahçelievler Semt Pazarıdır. Yıllardır esnafımız burada ekmek parası kazanmaya çalışırken, Bahçelievler semtinde oturan vatandaşlarda Pazar yerinden memnundur. Pazar yerimizden elinizi çekin. Bu iddialar doğruysa büyük bir yanlış yapılmış olur. Mahalle muhtarımız imza kampanyası başlatmıştır. Bizde oda olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Pazarcı, halk el ele” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Zabıta, Müdürlüğünün, Cumartesi

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