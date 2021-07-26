Pazar “YANIYOR”

Haber: Okay Özcan

Bolu Pazarında bu hafta sebze ve meyve fiyatları ile güne damgasını vurdu. Pazarda en pahalı meyve kivi oldu. Kivinin kilosu 40 liradan satış gördü. Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri Kurban Bayramı öncesinden daha fazla fiyatlara çıktı. Sebze ve meyvenin ucuzlaması beklenirken, tam tersi bayram sonrası adeta zam rekorları kırmaya başladı.

Bu hafta Bolu Pazarında; Domates 7, Çeri domates 12, Köy biberi 15, Taze fasulye 10, Semiz otu 12, Salatalık 6, Sivri biber 8, Kültür mantarı 15, Kiraz 30, İncir 30, Kayısı 15, Üzüm 10, Şeftali 10, Nektari 12, Armut 12, Karpuz 2.5, Kavun 4-5, Çilek 20, Kivi 40, Bamya 25 ve bir demet taze soğan 4 liradan satışa sunuldu