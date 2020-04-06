Pazar yasağı kaldırıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cuma günü gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilimiz genelinde pazar yerlerinin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Alınan karar sonrası vatandaşlar ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili tereddüte düşerken Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal harekete geçti. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ile görüşen Altındal, Bolu halkına müjdeli haberi verdi. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ilimizde Pazar yerlerine yönelik yasak kaldırıldı.

“SAYIN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altındal, “İçişleri Bakan Yardımcısı Muharrem İnce, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Federasyon Başkanımız Ali Karaca, Sayın Valimiz Ahmet Ümit Bey ile istişare sonucu pazar yeri yasağı kaldırılmıştır. Sayın Valimize teşekkür ederiz, minnettarız. Lütfen kurallara uyalım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 15:38