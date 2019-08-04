Pazar yeri arife akşamına kadar açık

Haber: C. Kutay AYKAN

Kurban Bayramına az bir süre kala Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşların rahat rahat bayram alışverişi yapması için pazarın Cumartesi akşamına kadar açık olacağını belirterek; “Halkımızın sebze ve meyve ihtiyacını rahat yapmaları için 5 gün boyunca Pazar yerimiz hizmet verecektir. Pazarcı esnafının bayramı fırsat bilerek fiyatlarda kesinlikle oynama yapmayacaktır. Bu yola başvuran pazarcı esnafı tespit edilirse veya şikayet konusu olursa gerekeni de yapacağız” dedi.

Vatandaşların ve pazarcı esnafının kurban bayramını da kutlayan Altındal; “Pazarcı esnaf zor şartlar altında halk için hizmet veren esnaflardır. Kar kış, yağmur çamur demeden vatandaşın ucuz sebze ve meyve alabilmesi için yoğun çaba göstermektedir. Bu vesile ile oda ve üyelerimiz adına Bolulu vatandaşların kurban bayramını kutluyorum”