Pazar yeri bir seferliğine açık

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilimizde Bahçelievler Mahallesi semt pazarının girişine Bolu Belediyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından kontrol noktası kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından pazara giren vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıp maske dağıtımı yapılarak, ürünlere dokunmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan pazara girmek isteyen 65 yaş üstü, engelli ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlere dönmesi konusunda uyarıldı.

"BİZİM MÜŞTERİLERİMİZDEN İSTEDİĞİMİZ, PAZAR ALANLARINDA FAZLA BEKLEMESİNLER"

Alınan önlemler hakkında konuşan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşlardan pazar alanlarında fazla beklememelerini isteyerek, "Biz önlem almak için saat 08.00'de geldik. Zabıta arkadaşlarımız ile beraber en başta tezgah aralarına, bir tezgahlık boşluk bıraktık. Bütün esnaflara maske ve eldiven taktık. Pazara 2 giriş yaptık. Öbür girişleri kapattık. Giriş alanlarına maskesiz, eldivensiz hiçbir müşteri alınmıyor. Artı 65 yaş üzeri, 20 yaş altı vatandaşlara dikkat ediyoruz. Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler. İşlerini bir an önce yapsınlar, evlerine dönsünler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2020, 12:40