Pazar yerinde tüm önlemler alındı

Haber: BMA

Ölümcül tehlike koronavirüse karşı ilimiz Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken pazaryerinde de tüm önlemler alındı. Pazar yerinde tezgah açan esnaflar belediye ekiplerinin yönlendirmesi ile sosyal mesafeyi korumak adına tezgah önlerine şerit çekti.

Belediye Başkanı Recayi Çağlar yaptığı açıklamada, “Koronavirüsüne karşı pazar yerinde tüm önlemler alınmış olup emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın halkımızdan da kurallara uymalarını istirham ediyorum” dedi.