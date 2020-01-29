Pazar yerindeki adaletsizliğe son

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Pazarı’nda faaliyet gösteren esnafların kira ve işgaliye bedelleri arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Başkan Özcan’ın talimatıyla, Bolu Belediyesi daire müdürleri ve Bolu Manavlar Odası’nın birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonucunda alınan karar, Başkan Özcan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tarafından imzalanarak hayata geçti.

“PAZARYERİNDEKİ ADALETSİZLİĞE ODAMIZLA DA MUTABIK KALARAK SON VERDİK”

Konu ile ilgili Başkanlık Makamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Pazaryerinde bulunan esnaflarımızın kira bedellerinin arasında bir adaletsizlik vardı ve biz uzun süredir bu konu ile ilgili müdürlerimizle ve manavlar odası başkanımızla görüşmeler yapıyorduk. Bugün ise odamızla da mutabık kalarak bu adaletsizliği gidermiş olduk. Esnafımıza da ekonomik olarak büyük kolaylık sağlamış olduk. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz pazaryerimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman adım atmaya hazır olduğumuzu daha önce sık sık söylemiştik ve bugün de bunun somut bir yansımasını hep birlikte imza altına almış olduk. Ben sayın başkana da esnafın hakkını hukukunu koruma adına gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ”

Alınan karardan son derece mutlu olduklarını dile getiren Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal ise; “Ben başta size ve görevli arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Pazaryerimizdeki bazı kısımların kiraları az bazı kısımların ise kiraları oldukça fazlaydı. Biz bugün adaleti sağlamak için ortada bir karar aldık. Şu an bütün esnafların kiralarını aynı düzeye getirdik. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a minnettarız ve kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.