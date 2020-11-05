Pazar yerleri için yeni tedbirler

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün yayımladığımız “Koronayı böyle yenemeyiz” başlıklı haberimizde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan maske takma kuralına Bolu pazarında dikkat edilmediğini, pazarda alışveriş yapan vatandaşların kurala daha çok uyduğunu ancak esnafların maskeyi doğru kullanmadığını dile getirmiştik. Koronavirüs vakalarının arttığı son zamanlarda Bolu Pazarındaki korkutan görüntüler sonrası Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal harekete geçti. Oda Başkanı Mustafa Altındal, pazarlarda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.

“PAZARLARIN AÇIK OLMASI İÇİN KURALLARA KESİNLİKLE UYULMASI ZORUNLUDUR”

Altındal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında pazarlarda tezgahların kaldırıma bitişik ve ona ilave kasa konulmayacak şekilde müşteri geçiş alanlarının geniş tutularak açılması; maskenin, burunları kapatacak şekilde kullanılması, her tezgahta dezenfektan bulundurulması ve pazar içerisine kesinlikle araç sokulmaması kuralı getirilmiştir. Pazarların açık olması için kurallara kesinlikle uyulması zorunludur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 12:28