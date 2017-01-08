banner128

banner101

08 Ocak 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Pazara çıkacaklar dikkat

    Bu gün Bolu Pazarına çıkacak olan vatandaşlar dikkat edin. Cebinizdeki paraya fazla güvenmeyin. Don ve sel olayları nedeniyle bu hafta sebze ve meyve fiyatları tarihi rekorunu kırıyor.

    08 Ocak 2017 Pazar 16:10
    Bu haber 331 kez okundu
    Pazara çıkacaklar dikkat
    Foto galeriye git

    ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

    Yurdun dört bir tarafını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı, don ve Akdeniz bölgesini etkisi altına alan sel nedeniyle sebze ve meyve fiyatları bu hafta vatandaşın cebini yakacak. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tuna Maltaş, sebze ve meyve fiyatlarının bu gün ki pazara çok farklı bir şekilde yansıyacağını belirterek; “Fiyatların yükselmesi bizim veya pazarcı esnafının kendi isteğiyle oluşmuyor. Antalya ve Mersin’de seralar sel yüzünden su ve toprak altında kaldı. Özellikle sebzeler selden dolayı çürüdü. Depolarda ve bahçelerde bulunan diğer sebzeler ise aşırı soğuklardan dondu. Piyasaya sürülecek sebze oranı ise çok düştü. Bu nedenden dolayı fiyatlar da ister istemez rekor seviyede artmış oldu. Bolulu vatandaşlarımız bugün pazara çıktığında fiyatları görünce şaşırmasın. Özellikle domates fiyatı uçtu” diye konuştu.

    İŞTE REKOR FİYATLAR

    Bu gün pazarda satışa çıkacak sebze ve meyvelerin olası fiyatları şu şekilde; Domatestesin 4ve 7 arası salatalık 5, sivri biber 5-6-7, patlıcan 7, fasulye 10, dolma biber 7, kabak 6, kapya 7-8 arası portakal 1- 2, mandalina 2-4arası, elma 2-3,  karnı bahar tane 5-7,  yeşil soğan kilo 10, kıvırcık tane 3, maydanoz 1, tere- roka- nane- dereotu 1,5, pırasa 3-4, ıspanak 4, Beyaz lahana 5-8, kereviz 3 ila 4 TL arasında olacak.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Gün, Bolu, Pazarına, çıkacak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Aydınlığa Açılan Pencere
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 2017 Bolu’nun Yılı Olmalı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Yayınlanan” DERGİLER”den...
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Hafta Gündem Bolu
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Buyurun açılışa
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR YILBAŞI YAZISI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129