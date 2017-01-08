ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Yurdun dört bir tarafını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı, don ve Akdeniz bölgesini etkisi altına alan sel nedeniyle sebze ve meyve fiyatları bu hafta vatandaşın cebini yakacak. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tuna Maltaş, sebze ve meyve fiyatlarının bu gün ki pazara çok farklı bir şekilde yansıyacağını belirterek; “Fiyatların yükselmesi bizim veya pazarcı esnafının kendi isteğiyle oluşmuyor. Antalya ve Mersin’de seralar sel yüzünden su ve toprak altında kaldı. Özellikle sebzeler selden dolayı çürüdü. Depolarda ve bahçelerde bulunan diğer sebzeler ise aşırı soğuklardan dondu. Piyasaya sürülecek sebze oranı ise çok düştü. Bu nedenden dolayı fiyatlar da ister istemez rekor seviyede artmış oldu. Bolulu vatandaşlarımız bugün pazara çıktığında fiyatları görünce şaşırmasın. Özellikle domates fiyatı uçtu” diye konuştu.

İŞTE REKOR FİYATLAR

Bu gün pazarda satışa çıkacak sebze ve meyvelerin olası fiyatları şu şekilde; Domatestesin 4ve 7 arası salatalık 5, sivri biber 5-6-7, patlıcan 7, fasulye 10, dolma biber 7, kabak 6, kapya 7-8 arası portakal 1- 2, mandalina 2-4arası, elma 2-3, karnı bahar tane 5-7, yeşil soğan kilo 10, kıvırcık tane 3, maydanoz 1, tere- roka- nane- dereotu 1,5, pırasa 3-4, ıspanak 4, Beyaz lahana 5-8, kereviz 3 ila 4 TL arasında olacak.