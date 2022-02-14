Pazara çıkan bin pişman çıkmayan bir pişman

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta patlıcan 30 liradan atılırken bu hafta ise kilosu 20 liraya kadar düştü. Ne var ki taze fasulyenin kilosu 40 lira olurken, baklanın kilosu ise 35 liraya kadar çıktı. Diğer fiyatlar ise şu şekilde oluştu; Domates 18, organik domates 25, salatalık 15, sivri biber 18, çarliston biber 20, dolma biber 20, top patlıcan 26, kabak 20, pırasa 10, karnabahar 20, çilek 40, kültür mantarı 20.

HAMSİ 50 LİRAYA ÇIKTI

Bu yıl bol olması beklenen Karadeniz hamsisi geçtiğimiz hafta kilosu 35 liradan satılırken, hamsinin denizlerde azılması nedeniyle fiyatları da etkiledi. Bu hafta Bolu Pazarında hamsinin kilosu 50 liraya kadar çıktı. Balık pazarında bu hafta balık fiyatları da şöyle oldu; İstavrit 35, ithal somon 180, deniz levrek 100, deniz çupra 110, mezgit 25, uskumru 35 ve alabalık tane 20 liradan satıldı.

KÖYLÜ PAZARI CEP YAKIYOR

İlimizde her pazartesi kurulan büyük pazarın içerisinde kapalı alanda satışa sunulan ve organik olarak üretilen ürünlerini satan köylü vatandaşlarda fiyatlardan rahatsız olurken, girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan fiyatların artış gösterdiğini, bir kilo organik tereyağını kendilerinin 100 liradan sattıklarını ama marketlerde ise 110 ile 120 liradan satıldığını dile getirdiler. 3 ay önce 70 lira olan tereyağı bu hafta 100 liraya, 35 lira olan köy peyniri 50 liraya, köy yoğurdu 15 liradan 20 liraya, bir kilo süt 8, 20 lira olan keş 38 liraya ve bir köy yumurtası 2 liradan satıldı.