Pazarcı annelere kırmızı gül

Haber: Volkan Yılmaz

Anneler gününden emekçi pazarcı anneler unutulmadı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Songül Akman, pazarda ekmek parası kazanmak için çalışan pazarcı annelere sosyal mesafeyi koruyarak hem kırmızı gül hem de maske dağıtarak, pazarcı anneleri unutmadılar. Başkan Altındal, ilk olarak bir çocuk annesi olan Akman’a kırmızı gül hediye ederek, bu anlamlı gününü kutladı. Sonra ikili tek tek pazarcı kadınları dolaşarak hem gönüllerini aldılar hem de kırmızı gülle onları onurlandırdılar.

Başkan Mustafa Altındal; “Bugün anneler günü olması sebebiyle biz oda ve belediye olarak sayın müdürümüzle birlikte bütün pazarcı annelerimizin anneler gününü kutlamak için gül veriyoruz. Bu zorlu süreçte annelerimiz Pazarda tezgah başında ürün satıyorlar halkımıza vatandaşa hizmet veriyorlar. Ben buradan bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum, pazarcı annelerimizin ellerinde öpüyorum.

İnsan Kaynakları Müdürü Akman’da; “Bende tüm annelerin, anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş annelerimize de allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Annelik fedakarlık demek, burada da başka bir fedakarlık örneği görüyoruz. Bu zor günlerde annelerimiz çalışıyorlar, pazardalar. Onlarında bu vesileyle manavlar odası başkanımızla birlikte anneler gününü kutluyoruz. Güzel bir etkinlik, ben manavlar odası başkanımıza da buna vesile olduğu için teşekkür ediyorum” dediler.