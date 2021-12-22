Pazarcı esnafı çareyi soba yakmakla buldu

Haber: Ceylan Beykoz

Kış mevsiminde ülkenin en çok yağış alan yerlerinden biri olan ilimiz Bolu’da kar yağışlarının ardından gelen soğuk hava akan suları dondurdu. Dün gece saatlerinde -7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı her yerde buz kalıpları oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan tarihi çeşmelerinden biri olan Debag H. Mehmet Ergür çeşmesi soğuk havanın etkisiyle dondu. Donan çeşme hava sıcaklığının gündüz saatlerinde biraz daha artmasıyla birlikte çözüldü.

ESNAF ÖRTÜ VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDI

Öte yandan soğuk havaların gelmesiyle birlikte Pazarcı esnafı da tezgahlarının önüne ateş kovalarını ve sobaları çıkararak ısınmak için ateş yaktı. Soğuk havada, ateş başında sabahın erken saatlerinde çay ve simit ile kahvaltı yapan pazarcı esnafının görüntüleri yürekleri ısıttı. Ayrıca esnaf, ürünlerinin donmaması için de örtü ve battaniyeli önlem aldı.

HAMSİ 35 LİRA

Pazarda bir diğer dikkat çeken konu ise hamsi oldu. Geçtiğimiz hafta kilosu 50 liradan satışa sunulan hamsi ise 15 lira birden düşerek 35 liradan tezgahta yerini aldı. Diğer deniz ürünleri ise, Deniz levrek 110, Alabalık tanesi 15, Çupra 80, Barbun 70, Çinekop 60, İstavrit 25 liradan satışa sunuldu.