Pazarcı esnafından örnek davranış

Haber: Okay Özcan

Ülkenin güneyinde başlayarak gece saatlerinde yerleşim yerlerine kadar yayılarak pek çok kişinin yaşadığı yeri küle çeviren orman yangınlarına yardım elleri uzanmaya başladı. TEMA Vakfı’nın organize ettiği kampanyaya Bolu’dan da manav ve pazar esnafı destek gönderecek.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu’da pazartesi günleri kurulan büyük Bolu pazarında yangın yerine gönderilmek üzere pazar esnafından yardım toplayacak. Altındal yaptığı duyuru ile “Değerli esnaf arkadaşlarımız, son günlerde ülke çapında çıkan orman yangınlarının izlerini az da olsa silebilmek adına TEMA vakfının düzenlemiş olduğu ‘Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz’ kampanyasına Bolu Manavlar Odası olarak desteklerinizi bekliyoruz’ diyerek esnafı yardıma davet etti.