Pazarcı kadınlara karanfil

Haber: C. Kutay Aykan

Yıllardın Bolu pazarında yaz kış, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden ekmek paralarını kazanmak için pazarcılık yapan kadınlarımızın unutulmadı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz, Pazar tezgahlarını tek tek gezerek, yürekleri sevgi dolu kadınlarımızın hem günlerini kutladılar hem de kırmızı karanfil hediye ettiler.

Başkan Altındal ile Müdürü Beykoz; “Böylesine önemli bir günde her türlü zor şartlarda ekmek parasını kazanmak için çaba harcayan pazarcı esnafı olan kadınlarımızı unutmadık. Onların yanında olmak için onlarla birlikte bu günü kutlamaya çalıştık. Gönüllerini almak için birer kırmızı karanfille onları onurlandırmak istedik” dediler.