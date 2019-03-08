Pazarcı kadınlara kırmızı karanfil

Haber: Kasım ŞAHİN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle, Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, pazarcı kadınları unutmadı.

Öğle saatlerinde Salı Pazarında ekmek parası kazanmak için yıllardır sıcak soğuk demeden çalışan pazarcı kadınlara Bin adet kırmızı karanfil dağıtan Oda Başkanı Altındal, pazarcı kadınların ellerini de öperek onların sorunlarını dinledikten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak; “Köylü milletin efendisidir. Annelerin ise baş tacımızdır. Bir ayette der ki, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ ne kadar doğru bir söz. Annelerimiz, köylü kadınlarımız ekmek parası kazanmak için sıcak soğuk demeden pazarda çalışıyor. Onlar alınlarından öpülecek kadınlarımızdır. Onları bir gün değil her gün anmamız gerekir. Böylesine bir anlamlı günde pazarcı kadınlarımızı, oda yönetimi ile birlikte başkan yardımcımızla birlikte ziyaret ettik” dedi.