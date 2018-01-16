Haber: Semih Baykal

Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kazım Karsu, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, ilimizde bulunan oda ve sendika başkanları ile üyeler katıldı. Kurul’un açılışında konuşan Pazarcı esnafı tarafından Albay Tatü olarak bilinen Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası mevcut Başkan Mustafa Altındal şunları söyledi; “ En baştan kendimize ait bir evimiz olsun istedik. Bakkallar odası sağ olsun evini açtı. Allah razı olsun. Ama kim başkasının evinde rahat edebilir ki, düşüncesinden yola çıkarak kendimize ait bir oda yaptık. Esnaflarımızın, üyelerimizin rahatça gelebileceği siyasetçilerin de resmi kurum mensuplarının ziyaret edebileceği bir odamız oldu. Kendi kendimize yetebileceğimizi gördük ve gösterdik. Kayıtlı üretici ve pazar esnafımızın ürettiği ve halden aldığı ürünü satıp vergisini öderken kaçak ve vergisiz satış yapan esnafları ve seyyar satıcıları tespit ederek odamıza üye yaptık ve kaçak satışı önlemek için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.”

“ÜYE SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKARILDI”

Açıklamasının devamında Altındal; “Odamız unvan değişikliğine başvuru yaparak, Birlik Başkanımız Tahir Gayret ve Federasyon Başkanımız Ali Karaca'nın da destekleriyle verdiğimiz mücadele sonucu Odamızın unvanını Bolu Manavlar Ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak değiştirdik. Yani pazar yerinde satış yapan bütün pazarcıları NACE koduyla hangi ürünü satarsa satsın, bizim odamıza aktarılarak üye sayımız İKİ katına çıkarıldı. Daha büyük ve güçlü bir aile olduk.Bolu’da da bir Manavlar Ve Paz Arcılar Odası olduğunu burada da mücadele veren bir kitle olduğunu, bütün resmi kurumlarını ziyaret ederek Bolu kamuoyuna duyurduk” dedi.

“PAZARCILARIN BİRBİRİNE, TOPLUMA SAYGILI VE BİR OLDUĞUNU KAMUOYUNA DUYURDUK”

Son olarak Altındal; “Bolu’da da ekmeğini taştan çıkaran millet uykusundayken uyanan gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden dışarıya yayılarak rızkını arayan esnafımızın 2.sınıf esnaf olmadığını, namusuyla zor şartlar altında çalışarak vatandaşa hizmet götüren bu insanların kaliteli esnaf olduğunu toplumumuza anlatmaya çalıştık. Pazarcıların birbirine, topluma saygılı ve bir olduğunu Bolu kamuoyuna duyurduk. Mağdur ailelerle, ihtiyaç sahipleriyle tezgahımızdaki ürünleri paylaştık; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın büyük bir nimet olduğunu gösterdik. Bu duygu ve düşünceler ile Olması gereken gücümüzün yettiği kadar, sizlerinde desteği ile yapmaya çalıştık. Allah Yar ve Yardımcınız olsun” diye konuştu. Konuşmanın ardından BESOB Başkanı Tahir Gayret’in Divan Başkanlığında gerçekleşen olağan genel kurulda yapılan seçimde üyeler yeniden mevcut Başkan Mustafa Altındal’ı başkan olarak seçti.