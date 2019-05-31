Pazarcılar bayram mesaisinde

Haber: C. Kutay AYKAN

Mübarek Ramazan ayının son günlerine ve Ramazan Bayramına ise başlamasına az bir süre kala Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’dan güzel bir açıklama geldi. Başkan Altındal, odaya kayıtlı pazarcı esnafının 4 gün boyunca büyük pazarın açık olacağını belirterek; “Vatandaşlarımız sıcak günlerde oruçlarını tutmayı sürdürürken, bayram öncesi Pazar alış verişinin rahat bir şekilde yapılması için 4 gün boyunca pazarımız açık olacaktır. Arife gününün Pazartesi gününe yani büyük pazarın olduğu güne denk gelmesi nedeniyle, yoğunluğu azaltmak için alış veriş süresini uzattık. Halkımız rahat rahat alışverişini yapsın” dedi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandığını 4 gün boyunca da fiyatlarda düşüşlerin olacağını da belirten Oda Başkanı Altındal; “Havalar ısındıkça, tarlalardaki ürünlerde de artış olmaya başladı. Özellikle meyve fiyatlarında büyük düşüşler göreceğiz. Pazarcı esnafımızdan fahiş fiyatla ürün satan veya bayramı fırsat bilen bir pazarcı esnafı da olura vatandaşlarımızın bu esnafı tarafımıza şikayet etmesini istiyorum. Bolulu vatandaşların Ramazan Bayramını şahsım ve yönetim olarak kutluyoruz”