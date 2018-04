Haber: Semih Baykal

İlimizde yağmur çamur, kar kış demeden gece gündüz çalışan pazarcı esnafı isyan etti. Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesine yapılan Pazar yerinde Perşembe günleri tezgah kuran Pazarcı esnafı, 5 aydan bu yana vatandaşların gelmemesinden dolayı pazara kazanamadıkları için isyan etti. Pazarcı esnafı, özellikle Pazar yerinin uzak olmasından vatandaşların gelmediğini söyledi. Esnaflar, siftahsız günü kapattıklarını, buna rağmen yer parası verdiklerini söyledi. Yetkililerinin buna bir an önce çözüm bulmasını isteyen pazarcı esnafı, Köroğlu Mahallesi civarına kurulan eski Pazar yerlerine dönmek istiyor.

HAFTAYA TEZGAH AÇMAYACAĞIZ

Pazarcı esnafının isyanı üzerine Pazar yerine giden ve dertlerini dinleyen Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’da bu Pazar yerinin kendilerine sorulmadan yapıldığını söyleyerek; “Yağmur çamur demeden pazarcı esnafımız evine bir lokma ekmek götürebilmek için gece gündüz çalışıyor. Ancak bizlere sorulmadan Köroğlu Mahallesinin orada bulunan Pazar yerimiz Çıkınlar Mahallesinin oraya taşındı. Yaklaşık 5 aydan bu yana pazarcı esnafımız burada para kazanamıyor. Çünkü burası vatandaşlar için çok uzak bir yer. Esnafımız siftahsız gün kapatıyor. Ama her Pazar kurulduğunda yer parası ödemek zorunda kalıyor. Yetkililerin bir an önce burasına çözüm bulması gerekiyor. Pazarcılarımız eski yerine dönmek istiyor. Eğer bu sorun bir an önce çözüme kavuşmazsa burada bir daha tezgah açmayı düşmüyoruz.”

KÖROĞLU MAHALLESİ MUHTARINDAN ESNAFA DESTEK

Pazarcı esnafının Çıkınlar Mahallesinde yaşadığı sıkıntıyı bildiğini ifade eden Köroğlu Mahallesi Muhtarı Abdullah Akgül; “ Pazarcılarımız eski yerinde gayet mutluydu. Çünkü eski Pazar yerine Akpınar’dan, bizim mahallemizden ve Çıkınlar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar kolaylıkla gelerek alışveriş yapıyorlardı. Ancak bizlere sorulmadan Bolu Belediye Pazar yerini Çıkınlar Mahallesinin arka tarafına taşıdı. Evet Pazar yeri güzel oldu ama burası vatandaşlar için gerçekten uzak. Vatandaşlar pazara gidemediği için esnafta haliyle para kazanamıyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli ve esnafımızın mağduriyeti giderilmelidir” diye konuştu.