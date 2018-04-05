Haber: Semih Baykal

İlimizde yağmur çamur, kar kış demeden gece gündüz çalışan pazarcı esnafı, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesine yapılan Kapalı Semt Pazarının uzak olmasından dolayı vatandaşların gelmediği için para kazanmadıkları için isyan etmişti ve haftaya sorun çözülmediği takdir de burada tezgah kurmayacaklarını açıklamıştı. Pazarcılar bu sözlerini tuttular ve yetkililerin bu soruna hiçbir çözüm bulmamasından dolayı bu hafta pazar yerinde tezgah açmadılar.

“SORUN DEVAM EDERSE YİNE TEZGAH AÇMAYACAĞIZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal; “Geçtiğimiz günlerde esnafımızın hak isyanını dile getirmiştim ve sorun çözülmediği takdirde bu Pazar yerinde tezgah açmayacağımızı söylemiştik. Dediğimiz gibi yetkililerden bu konuda hiçbir çözüm getirilmedi. Bizde bu yüzden bu hafta tezgah açmadık. Sorunumuz vatandaşlarla ilgili değildir. Bizlerde evimize bir lokma ekmek götürebilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu emeğimizin bir karşılığı olmalıdır. Ancak bu emeklerin bir karşılığı yoksa bizimde tezgah açmamızın zarar etmemizin bir gereği de yoktur. Bu yüzden bu sorun devam ettiği sürece burada tezgah açmayacağız” dedi.