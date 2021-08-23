Pazarda aşı

Haber: Aysun Beykoz

Delta varyantı nedeniyle ülkemizde özellikle koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların vefat etme sayısı artış göstermeye devam ederken, Bolulu vatandaşların rahat bir şekilde aşı olmasını sağlamak amacıyla Bolu Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası Pazar yerine aşı standı kuruldu.

Aşı standına, pazara gelen vatandaşlar ile pazarcı esnafı büyük ilgi gösterdi. Aşı olmayan vatandaşların aşı olması için Pazar yerine stant kurduklarını dile getiren Oda Başkanı Altındal; “Bolu ana pazarımızda aşı standımız kurulmuştur. Esnaflarımız ve müşterilerimiz aşılarını olabilirler. Bu hizmetlerinden dolayı Bolu İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Emin Demirkol ve emeği geçen Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Son günlerde aşılanmayan birçok vatandaşımız özellikle delta varyantı yüzünden hayatını kaybetmekte. Bizim için bir canın bile önemi büyük. Bu nedenle bizde böyle bir kampanya başlattık” dedi.