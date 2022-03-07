Pazarda mazot rüzgarı!

Haber: Okay Özcan

Bolu Pazarında bu hafta fiyatlardan hem vatandaş şikayetçi oldu hem de esnaf. Geçtiğimiz haftalarda 17 lira olan mazot bu hafta 20 liralara kadar yükseldi. Pazarcı esnafı mazot fiyatlarını işaret ederek pazarda fiyatların yüksek olmasının haliyle normal olduğunu belirtti. Geçen haftaya göre fiyatlarda 1-2 lira artış oldu.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Soğan 5, Marul 7-10, Roka 3, Maydanoz 4, Havuç 7, Karnabahar 20-25, Brokoli 20, Ispanak 10, Pırasa 10, Domates 13, Salatalık 18, Sivri biber 22, Patlıcan 25, Mandalina 15, portakal 5-8 lira arasında alıcı buldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATI

Hamsi 50, Karadeniz İstavrit 40, Uskumru 40, Levrek 100, Deniz Levrek 120, Çupra 85, Deniz Çupra 110 liradan Pazar tezgahlarında yerini aldı.