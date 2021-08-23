Pazarda son durum ne ?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla göletinde tutulan dev sazanlar ilgi odağı oldu. Balıkçılar dört gözle av yasağının kalkacağı 1 Eylül’ü bekliyor. Balık av sezonunun açılmasına kısa bir süre kala balık severler, balık hasretini gidermek için Bolu’nun bir çok bölgesindeki göllerde beslenen ve yetişen sazan balıklarıyla bu hasretlerini gidermeye çalışıyor. Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla göletinde doğal ortamda yetişen saman balıklarının bir tanesi 6 kiloya kadar ulaşıyor. Bu dev sazan balıklarını gören Bolulu vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bolu’nun büyük pazarında balıkçılık yapan esnaflar, ağırlığı 6 kilo gelen sazan balığının kilosunu 25 liradan sattıklarını ve bir balığın 150 lirayı bulduğunu dile getirirken, sazan balıklarına en büyük talebin Suriye uyruklu vatandaşlardan geldiğini belirttiler.

SALÇALIK DOMATES, TURŞULUK KORNIŞON FİYATLARI NASIL?

İlimizde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Hazırlıkların başlaması ile pazar tezgahları cıvıl cıvıl oldu. Pazar tezgahlarında salçalık seben 3.5 söbe ise 2.5 olarak yer aldı. Kornişon fiyatları ise 5-8 arasında değişiyor.

GÜNCEL MEYVE, SEBZE FİYATLARI NASIL?

Bu haftaki Pazarda güncel meyve fiyatları şu şekilde; kivi 40, ithal muz, 20, yerli muz 14, üzüm 8-10, şeftali 12.5, incir 20-25, elma 8, nar 18, nektari 13, karpuz 2.5, kavun 4-5, armut 10, erik 10, mandalina 10, çilek 20 tl olarak tezgahlarda yer aldı. Sebze fiyatları ise şu şekilde; bamya 24, taze fasulye 12, kabak 7, salatalık 8, kapya biber 5, sivri biber 5, çarliston biber 5, yerli biber 5, patlıcan 5, havuç 5, domates , sarımsak 25, taze soğan 5, kıvırcık 4, ıce berg 6, maydonoz, ter ve rokanın güncel fiyatı ise 2 lira. bu hafyanın mevsim normallerine göre en yüksek sebzeleri ise 7 liradan kabak ve 8 liradan salatalık oldu. Yüksek fiyatlarla iligili konuşan Pazar esnafı “ salatalık için talebin çok fazla olması fiyatının yükselmesine neden oldu. Kabak ise sıcak havalar nedeniyle tarlada kurudu. Fiyatları bu yüzden pahalı” dedi.