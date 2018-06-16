Haber: BMA

Gerede Kapalı Hal Pazarının çevredüzenlemesi çalışmaları başladı. Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hal pazarının dört bir tarafınınilçeyeyakışır şekilde düzenleneceği öğrenildi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yapılacak çalışmalar ile ağır kış şartları dolayısıyla yıpranan, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut andezit döşeme taşları yenileriyle değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında kırılan andezitler sökülerek yenilenecek ve daha dayanıklı olması için desenli beton yapılacak, merdivenler yenilenecek.Bu çalışmaların yanı sıra çöp konteynerleri için cepler yapılacak. Korkulukların da yenilenmesi ileçalışmalar tamamlanarakKapalı Pazar vatandaşların hizmetine sunulacak.