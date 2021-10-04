Pazarın gözdesi Dedebört mantarı



Haber: Aysun Beykoz

Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan ‘Bolu Pazarı’ Ekim ayının ilk Pazartesi gününde gelen zamlarla vatandaşların cebini yaktı. Geçtiğimiz hafta 35 liradan satışa sunulan karadeniz hamsisi bu hafta 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Deniz Ürünlerine yanaşmayan vatandaşlar, soluğu pırasa, ıspanak ve karnabaharın olduğu tezgahlarda aldı.

MEYVE SEBZE FİYATLARI

Pırasa 5, Ispanak 5-7, Karnabahar 12-10, Brokoli 10-15, Keneviz 7, Dere otu bağ 2.5, Kudret narı 5 lira, , Barbunya 10, Fasulye 12, Köy sivri biber 18, Dolmalık biber 7, Kivi 16, Çeri domates 16, İncir 18, Hünnap 12, Nar 10, Üzüm 8, Nektari 12, Seben domates 5, Pembe domates 10, Domates 7, Kırmızı biber 5, Çilek 22, Armut 10, Patlıcan 7, Mandalina 5, Avokado 12,

HAMSİ 40 LİRA

Bu haftanın en çok merak edilen deniz ürünü yine hamsi oldu. Geçtiğimiz hafta 35 liradan tezgahlarda olan hamsi, bu hafta 40 liradan satışa sunuldu. Diğer deniz ürünleri ise şu şekilde;

Hamsi 40, Uskumru 25, İstavrit 25, Barbun 70, Granyoz 60, Deniz levrek 80, Deniz çupra 70, Levrek 65, Palamut 40, Çupra 55, İthal Norveç somon 100 lira olarak satıldı.

ŞEMSİYEYE BENZEYEN MANTAR

Pazarda bu hafta en çok ilgi gören Dedebört mantarı oldu. Bolu’nun dağlarından topladığı Dedebört mantarlarını pazarda tezgaha koyan Nuran Karataş, 5-6 adetini 10 liradan sattığını belirtti. Dedebört mantarları şemsiyeye benzediği için birçok vatandaş tarafından ilgi ile karşılandı.

KUDRET NARI

Öte yandan pazarın diğer ilgi çeken meyvesi ise Kudret Narı oldu. Bin derde deva olan Kudret Narının tanesi 5 liradan satışa sunuldu. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder. Faydaları ise, “ Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir. Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder. Hatta düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili tüm sorunlarda, şikayetlerde azalma olduğu biliniyor. Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir” şu şekilde sıralandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 10:22