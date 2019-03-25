Pazarın lideri 16 lira ile biber oldu

Haber. Esra Öztürk

Pazarda biberin etiket fiyatı gören vatandaşlar fiyatlardaki yükselişten dolayı şaşkına dönüyor. Pazar esnafı biber fiyatlarıyla ilgili, "Bu biber fiyatlarıyla hükümetin hiçbir alakası ilgisi yoktur. Bu üretimin azlığından dolayı kaynaklanmaktadır. Biber fiyatları şu anda 13, 14 ve 15 lira civarlarında. Biber fiyatları da tabii pahalı olunca satışlar düşük zayıf oluyor. Yeşilbiber bu hafta pazarın en pahalı sebzesi oldu. Vatandaşların alım gücü pahalılık nedeniyle gittikçe düşüyor. Şu anda yaz mevsiminin gelmesi dolayısıyla fiyatlar düşüşe geçti. Şu anda biber 8 lira geçtiğimiz hafta en düşük biber fiyatı 15 lira olarak yer alıyordu" ifadelerini kullandı.

Bolu Pazarında alışveriş yapan müşteri Ali Yılmaztürk, "Biber fiyatlarını yüksek buluyorum. Esnaftan dolayı değil çiftçinin üretiminin az olmasından dolayı biber fiyatlarını yüksek buluyorum. Üretim az olduğu için fiyat normal değil" şeklinde konuştu.