Pazarlar Cumartesi açık mı olacak?

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan tam kapanma sürecini kapsayan bir genelge yayımlanmıştı. Bu genelgede pazarların kapalı olacağı bildirilmişti. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şaşırttı. Yapılan açıklamada, yasaklardan muaf olmayan pazarların Cumartesi günü açık olacağı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

“Değerli üyelerimiz, müşterilerimiz pazarlarımız Cumartesi günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacaktır.”